MnS-gt;MnO2-gt;K2MnO4-gt;KMnO4-gt;MnSO4-gt;Mn
Химия
MnS-gt;MnO2-gt;K2MnO4-gt;KMnO4-gt;MnSO4-gt;Mn
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. MnS + 2O₂ = MnO₂ + SO₂ 2. 2MnO₂ + 4KOH + O₂ = 2K₂MnO₄ + 2H₂O 3. 2K₂MnO₄ + Cl₂ = 2KMnO₄ + 2KCl 4. 6H₂SO₄ + 4KMnO₄ = 4MnSO₄ + 2K₂SO₄ + 5O₂ + 6H₂O 5. MnSO₄ + Mg = Mn + MgSO₄
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