Помогите !!! 50 БАЛОВ !!! Свойства магнитного поля земли !!! Чем больше тем лучше )

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Магнитное поле защищает жителей Земли и искусственные спутники от губительного воздействия космических частиц, обитатели Земли хорошо его чувствуют. Перелетные птицы, например, отыскивают дорогу, ориентируясь именно на него,способствует появлению полярных сияний.