Помогите !!! 50 БАЛОВ !!! Свойства магнитного поля земли !!! Чем больше тем лучше )

Физика
Помогите !!! 50 БАЛОВ !!! Свойства магнитного поля земли !!! Чем больше тем лучше )
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнитное поле защищает жителей Земли и искусственные спутники от губительного воздействия космических частиц, обитатели Земли хорошо его чувствуют. Перелетные птицы, например, отыскивают дорогу, ориентируясь именно на него,способствует появлению полярных сияний.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) 5 y2 - 15y= 2. 3by-6b= 3.-5mn+n= 4.3a+9ab= 5.3x+6 x2= 6.a2-ab= 7. 8mn-4m2 8.-6ab+9b2= 9. x2y-xy2= 10.ab-a2b= 11. -p2q2-pq= ...
Ответить
Химия
MnS->MnO2->K2MnO4->KMnO4->MnSO4->Mn
Ответить
Русский язык
Запишите имена существительные в следующем порядке те которые изменяются по числам санки тетрадь солнца ножницы доска торт из сахара
Ответить
Химия
Определите массу алюминия, который полностью сгорел в кислороде, если при этом об??азовалось 30,6 г оксида алюминия
Ответить
Математика
Мама дала Вите кусок старого ковра в форме квадрата со стороной 80 см. Он вырезал из него круглую подстилку для кошки так,чтобы размеры круга получ...
Ответить