Чему равен объём при н. у. сернистого газа, полученного при сжигании 224 л сероводор??да, если его выход равен 95%? Нужно полностью расписать дано, решение с формулами.

Химия
Чему равен объём при н. у. сернистого газа, полученного при сжигании 224 л сероводор??да, если его выход равен 95%? Нужно полностью расписать дано, решение с формулами.
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Если нужно, могу еще подробнее расписать)
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