Чему равен объём при н. у. сернистого газа, полученного при сжигании 224 л сероводор??да, если его выход равен 95%? Нужно полностью расписать дано, решение с формулами.

Химия

Чему равен объём при н. у. сернистого газа, полученного при сжигании 224 л сероводор??да, если его выход равен 95%? Нужно полностью расписать дано, решение с формулами.

Автор: Гость