Периметр игровой площадки квадратной формы ровно 320 м. Найди площадь игровой площ??дки?
Математика
Периметр игровой площадки квадратной формы ровно 320 м. Найди площадь игровой площ??дки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)320/4=80(м)-длина 1-ой стороны 2)80*80=6400(м2)- площадь площадки Ответ:6400 м2 площадь площадки
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