На какой вопрос отвечают слова в каждой группе 1) спешить,смешить,жить,шить. 2)чудо,чаща,роща,чайник. 3)пушистый,душистый,чудесный

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На какой вопрос отвечают слова в каждой группе 1) спешить,смешить,жить,шить. 2)чудо,чаща,роща,чайник. 3)пушистый,душистый,чудесный

Автор: Гость