На какой вопрос отвечают слова в каждой группе 1) спешить,смешить,жить,шить. 2)чудо,чаща,роща,чайник. 3)пушистый,душистый,чудесный

Русский язык
На какой вопрос отвечают слова в каждой группе 1) спешить,смешить,жить,шить. 2)чудо,чаща,роща,чайник. 3)пушистый,душистый,чудесный
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Гость:
1. что делать? 2.что? 3. какой?
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