Как героиня оказалось на Рижском взоморье

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1991 год. Всенародно любимая актриса Алиса Фрейндлих становится жертвой ограбления и чудом избегает встречи с убийцами. За удивительное спасение Алиса Бруновна до сих пор благодарит своего ангела-хранителя. А вскоре в популярном курортном городе Юрмала происходит чудовищное массовое убийство. От рук неизвестных гибнут четверо — целая семья. Никто не подозревает, что эти события тесно связаны друг с другом, а руководит жестокой бандой... молодая женщина.