Допоможіть треба напісати твір який підійде до плану - знахідка в спорт залі.,зуст??іч.,пригода у дорозі.,витівка мого друга.

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Допоможіть треба напісати твір який підійде до плану - знахідка в спорт залі.,зуст??іч.,пригода у дорозі.,витівка мого друга.

Автор: Гость