Допоможіть треба напісати твір який підійде до плану - знахідка в спорт залі.,зуст??іч.,пригода у дорозі.,витівка мого друга.

Українська мова
Допоможіть треба напісати твір який підійде до плану - знахідка в спорт залі.,зуст??іч.,пригода у дорозі.,витівка мого друга.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це на вибір скласти чи за ланцюжком?
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