Нужно перевести текст срочно пожалуйста

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Нужно перевести текст срочно пожалуйста
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Гость:
Ирландия-хорошее место для посещения. Это страна с интересным, но не всегда счастливой историей. Ирландия со своими холмами, озёрами и реками очень красивая. Погода в Ирландии дождливая. На югозападе очень часто дожди. Частые дожди делают страну зеленой. Ирландцы очень милые и дружелюбные. Они наслаждаются знакомствами с новыми людьми и быть участниками. Им нравится музыка. Дублин столица Ирландии и столица поп и рок музыки. Многие популярные музыканты и певцы приходят сюда. Такие как U2, Westlife Традиционная ирландская музыка очень популярна в Ирландии. Люди часто играют их на улицах и парках. Посетители Ирландии наслаждаются слушанием традиционных песен и танцами под них
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