В 1952 г Э Хемингуэй пишет повесть принесшую ему всемирную славу

Литература
В 1952 г Э Хемингуэй пишет повесть принесшую ему всемирную славу
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Автор: Гость
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Гость:
В 1952 г Э Хемингуэй пишет повесть принесшую ему всемирную славу и звание лауреата Нобелевской премии. (повесть "Старик и море")
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