1. Вычислите 2/3 - 3/4 2. вычислите -3/8 -1/2 3. Вычислите - 3/5 - (-2/15) 4. Вычислите - 2 целых 3/8 - 1 целых 1/4
Математика
1. Вычислите 2/3 - 3/4 2. вычислите -3/8 -1/2 3. Вычислите - 3/5 - (-2/15) 4. Вычислите - 2 целых 3/8 - 1 целых 1/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2/3 - 3/4= 8/12-9/12= - 1/12 2. -3/8 -1/2 = -3/8 - 4/8 = -7/8 3. - 3/5 - (-2/15)=- 3/5 +2/15 = -9/15+2/15=-7/15 4. - 2. 3/8 - 1.1/4 = -19/8 - 5/4 = -19/8 - 10/8 = -29/8 = -3.5/8
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