СРОЧНО найдите по цепочке вычислений число даю 26 баллов заранее спасибо

Математика
СРОЧНО найдите по цепочке вычислений число даю 26 баллов заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9/17-3/17=6/17+15/17=21/17*34/35=6/5 6/5 >1, следовательно 6/5:12=6/5*1/12=1/10+9/10=10/10=1
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