Решите уравнение : x-2 3/4= 1 5/6
Математика
Решите уравнение : x-2 3/4= 1 5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-2 3/4=1 5/6 х=1 5/6+2 3/4 х=11/6+11/4=22/12+33/12 х=55/12=4 7/12
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