Помогите!!!Пожалуйста!!! Составить предложения со словами пришёл,привёз,принёс,приход,презирать,приучить,приклеить,присутствие.
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Помогите!!!Пожалуйста!!! Составить предложения со словами пришёл,привёз,принёс,приход,презирать,приучить,приклеить,присутствие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ от друга на мое сообщение уже пришел. Отец мне привез много всяких безделушек. Учитель принес мне учебник домой. Приход этого человека был неожиданным. После того случая он стал их презирать. Приучить кота к лотку было не сложно. Это плакат можно приклеить на той стене. Твое присутствие меня напрягает.
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