Общество, в котором отношения между гражданами развиваются на демократической основе, независимо от государства, называется ____________

История
Общество, в котором отношения между гражданами развиваются на демократической основе, независимо от государства, называется ____________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гражданское общество
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