Нужно нааписать план, но не знаю как назвать первый абзац. пожалуйста помогите

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Нужно нааписать план, но не знаю как назвать первый абзац. пожалуйста помогите
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Гость:
Первый бой Обращение поляков в бегство
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