Едет цирк передвижной клоуно в шапочки цветной и такой же рыжий клоун на фургоне нарисован из машины грузовой мишка машет головой в красной курточке водитель он наверно Укротитель

Русский язык
Едет цирк передвижной клоуно в шапочки цветной и такой же рыжий клоун на фургоне нарисован из машины грузовой мишка машет головой в красной курточке водитель он наверно Укротитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
цветной -цвет головой -головы (ударение на первую о )водитель- водит (на о ударение )передвижной -движется (ударение на и ) "передвижной, И.п иминительный цветной, Д.п дательный рыжий И.п ининительный,грузовой Р.п родителный ,красной п.п предложный 

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