Едет цирк передвижной клоуно в шапочки цветной и такой же рыжий клоун на фургоне нарисован из машины грузовой мишка машет головой в красной курточке водитель он наверно Укротитель

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Едет цирк передвижной клоуно в шапочки цветной и такой же рыжий клоун на фургоне нарисован из машины грузовой мишка машет головой в красной курточке водитель он наверно Укротитель

Автор: Гость