Приведите пример из жизни(ИЗ ЖИЗНЕНОГО ОПЫТА) о сострадании,сожалении к людям.
Обществознание
Приведите пример из жизни(ИЗ ЖИЗНЕНОГО ОПЫТА) о сострадании,сожалении к людям.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда люди стоят просящие деньги на лекарства или на что-то еще важное. .от чего зависит жизнь.я всегда положу небольшую сумму.даже хотя бы маленькую копейку. потому что откуда мы знаем, что произойдет с нами завтра.в любой момент может произойти с нами беда.и никого может не оказаться кто смог бы нам помочь. это ужасно.когда нету поддержки и какой-либо помощи.поможешь ты.помогут и тебе.в жизни все возвращается бумерангом...хорошее или плохое.все зависит от человека.и его внутренней доброты к другим
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