Какое можно выбрать понравившуюся тема тема проекта

Литература
Какое можно выбрать понравившуюся тема тема проекта
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я советую выбирать материал по той теме, которую вы сейчас изучаете. Например я готовил презентацию на окружающий мир у нас была тема: Минералы, я сделал презентацию о том как я выращивал кристаллы в домашних условиях.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уровнение!!! 0,4(x-8)+3=2(x+2)
Ответить
История
Как возникли религиозные верования
Ответить
Українська мова
Допоможіть треба напісати твір який підійде до плану - знахідка в спорт залі.,зуст??іч.,пригода у дорозі.,витівка мого друга.
Ответить
Обществознание
Приведите пример из жизни(ИЗ ЖИЗНЕНОГО ОПЫТА) о сострадании,сожалении к людям.
Ответить
Английский язык
Нужно перевести текст срочно пожалуйста
Ответить