Какое можно выбрать понравившуюся тема тема проекта
Литература
Какое можно выбрать понравившуюся тема тема проекта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я советую выбирать материал по той теме, которую вы сейчас изучаете. Например я готовил презентацию на окружающий мир у нас была тема: Минералы, я сделал презентацию о том как я выращивал кристаллы в домашних условиях.
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