Периметр квадрата равен 24 см.Чему равна площадь квадрата?

Математика
Периметр квадрата равен 24 см.Чему равна площадь квадрата?
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