Разберите предложение(синтаксический разбор) От того далекого времени сохранила??ь миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой.
Русский язык
Разберите предложение(синтаксический разбор) От того далекого времени сохранила??ь миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
СРОЧНО ! ПОМОГИТЕ ! Даю 25 баллов Точка пересечения диагоналей трапеции делит одну из них на отрезки длиной 5 см и 9 см . Найдите основания трапе...
Математика
Русский язык