Разберите предложение(синтаксический разбор) От того далекого времени сохранила??ь миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой.

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Разберите предложение(синтаксический разбор) От того далекого времени сохранила??ь миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой.

Автор: Гость