Что такое Шурале? - по ИКБ помогите пожалуйста и как оно выглядеть?

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Что такое Шурале? - по ИКБ помогите пожалуйста и как оно выглядеть?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Шурале- мифическое существо, дух леса. обычно его представляют как лешего,   низкорослым, горбатым, с длинными тонкими пальцами, длинными ногами, бородой и небольшим рогом на лбу.
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