Рассказ об Азербайджане. (1 класс)
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Рассказ об Азербайджане. (1 класс)
Ответ(ы):
Гость:
Азербайджан – удивительная страна. Все в ней уникально – природа и культура, история и обычаи и традиции, архитектура и многое другое. Азербайджан часто называют «страной огней» (от «азер» - огонь).
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