Ширина прямоугольного поля равна 120м.,а длина-300м.вырази эту площадь в гектарах и в квадратных метрах
Математика
Ширина прямоугольного поля равна 120м.,а длина-300м.вырази эту площадь в гектарах и в квадратных метрах
Ответ(ы):
Гость:
120*300=36000 кв м площадь 36000 кв м =3,6 га
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