Ширина прямоугольного поля равна 120м.,а длина-300м.вырази эту площадь в гектарах и в квадратных метрах

Математика

Ширина прямоугольного поля равна 120м.,а длина-300м.вырази эту площадь в гектарах и в квадратных метрах

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