При однородном подлежащем обобщающее слово которое в предложении также является подлежащим придумать предложении
Русский язык
При однородном подлежащем обобщающее слово которое в предложении также является подлежащим придумать предложении
Ответ(ы):
Гость:
Посуда : кастрюля, сковородки, ложки- упала на пол. Многие цветы : розы, ромашки, колокольчики- цветут летом.
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