Произведение чисел 5и 18 увеличить на 8
Математика
Произведение чисел 5и 18 увеличить на 8
Ответ(ы):
Гость:
Произведение - это умножение, а увеличить, значит прибавить (5*18)=90 90+8=98
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