Решите пож., очень надо... Вычислить массу цинка которая потребуется для его полного растворения в 160г. соляной кислоты.

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Дано: m(HCl)=160г. -------------------- m(Zn) - ? 1. Определяем молярную массу M соляной кислоты и количество вещества n в 160г. соляной кислоты: M(HCl)=1+35,5=36,5г./моль n(HCl)= m(HCl) ÷ M(HCl)=160г.÷36,5г./моль=4,38моль 2. Записываем уравнение реакции взаимодействия цинка с соляной кислотой: Zn + 2HCl = ZnCl₂ + H₂ 3. Анализируем уравнение реакции: для 2 моль соляной кислоты требуется 1 моль цинка, по условии задачи 4,38моль соляной кислоты, значит цинка надо взять в два раза меньше n(Zn)=4,38моль÷2моль=2,19моль 4. Находим массу цинка количеством вещества 2,19моль: M(Zn)=65г./моль m(Zn)= n(Zn)×M(Zn) = 2,19моль×65г./моль=142,35г. 5. Ответ: Для полного растворения цинка в соляной кислоте, его необходимо 2,19моль или это 142,35г.