Х+х+Х=45×3 решить уравнение с обяснением
Математика
Х+х+Х=45×3 решить уравнение с обяснением
Ответ(ы):
Гость:
Иксы складываем получаем 3х 45умножаем на 3 будет 135 получается 3х=135 отсюда х=135:3 х=43
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