Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??
Русский язык
Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??
Ответ(ы):
Гость:
- = -.-.- и = -.-.-, -.-.- , ≈ -.-.-. -.-.- [ - = ]
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