Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??

Русский язык

Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??

Автор: Гость