Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??

Русский язык
Какая схема этого предложения,оочень срочно: Они обхватят вдвоём и смотрят на вет??и, на листья, на птичьи гнёзда под облаками??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
- = -.-.- и =  -.-.-, -.-.- ,   ≈    -.-.-.  -.-.- [ -  =  ]
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