Периметр квадрата равен 27,2 сантиметра Найдите его площадь Ответ округлите до дес??тых

Математика
Периметр квадрата равен 27,2 сантиметра Найдите его площадь Ответ округлите до дес??тых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27,2:4=6,8(см) одна сторона квадрата; S=6,8^2=46,24(см^2) Ответ:46,24 см^2
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