Периметр квадрата равен 27,2 сантиметра Найдите его площадь Ответ округлите до дес??тых
Математика
Периметр квадрата равен 27,2 сантиметра Найдите его площадь Ответ округлите до дес??тых
Ответ(ы) на вопрос:
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27,2:4=6,8(см) одна сторона квадрата; S=6,8^2=46,24(см^2) Ответ:46,24 см^2
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