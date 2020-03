Перепишите и переведите(перевод не обязательно) обращая внимание на употребление времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите сказуемые и укажите их видовременные формы. 1/ our firm GUARAN...

Перепишите и переведите(перевод не обязательно) обращая внимание на употребление времён группы Indefinite (Present, Past, Future) в действительном залоге. Выпишите сказуемые и укажите их видовременные формы. 1/ our firm GUARANTEES prompt and safe delivery of any freight from door to door. 2. You WILL FIND all the necessary information about the train movement in the trail guide/ 3 / The total length of all railway lines in Russia IS equal to three timaes the lenght of the eguator 4/ All rail waymen HAVE THE RIGHT of free travelbe train once a year 5/ When me ENTERED the car we OPENED the window because it WAS very stuffy in the compartment

