Продолжи ряд на четыре числа сохраняя закономерность 5,15 125 1235....... следуйщий ряд 1,3,9,27.........

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5, 15, 125, 1235, 12345, 123455, 1234565, 12345675. ( между 1 и 5 вставляем числа последовательно 2,3,4,5 и .т.д) 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187 (предыдущее число умножаем на 3)