Как влияют живые организмы на гидросферы
География
Как влияют живые организмы на гидросферы
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Гость:
Организмы влияют на гидросферу,они забирают из воды,морей,океанов, необходимые им вещества,кальций для построения скелета,панцирей,ракушек.Развивая промышленное производство,люди загрязняют гидросферу.Влияние организмов на литосферу-из их остатков образуются горные породы органического происхождения торф,известняк,каменный уголь.С другой стороны организмы разрушают горные породы(органическое выветривание).
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