Закончи предложения. 1) Jane's___ is ___. 2) it isn't___. 3) it can___. 4)it can't___.

Английский язык
Закончи предложения. 1) Jane's___ is ___. 2) it isn't___. 3) it can___. 4)it can't___.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jane's hat is red. (Шляпа Жанны красная) It isn't raining. (Сейчас не идет дождь) It can fly. (Оно может летать) It can't sleep (оно не может спать)
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