Закончи предложения. 1) Jane's___ is ___. 2) it isn't___. 3) it can___. 4)it can't___.
Английский язык
Закончи предложения. 1) Jane's___ is ___. 2) it isn't___. 3) it can___. 4)it can't___.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Jane's hat is red. (Шляпа Жанны красная) It isn't raining. (Сейчас не идет дождь) It can fly. (Оно может летать) It can't sleep (оно не может спать)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из котлована нужно вывести 1200 тонн земли. работает 5 семитонных и 4 пятитонных самосвала .каждая машина за день сделал 15 рейсов. закончена ли вс...
Математика
Реши задачи и сравни их решения . 1) теплоход за да дня прошёл 350 км . в первый он был ?? пути 8 ч, а во второй -6 ч . какое расстояние он прошел ...
Математика