Периметр параллелограмма равен 112см, а одна сторона из его сторон втрое меньше другой. Найдите стороны параллелограмма
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 112см, а одна сторона из его сторон втрое меньше другой. Найдите стороны параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+3х)2=112 2х+6х=112 8х=112 х=14(меньшая сторона) 14*3=42 большая сторона
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