Периметр параллелограмма равен 112см, а одна сторона из его сторон втрое меньше другой. Найдите стороны параллелограмма

Геометрия

Периметр параллелограмма равен 112см, а одна сторона из его сторон втрое меньше другой. Найдите стороны параллелограмма

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