Периметр прямоугольника 36см. Сумма длин трёх его сторон 25см.Чему равна площадь эт??го прямоугольника?
Математика
Периметр прямоугольника 36см. Сумма длин трёх его сторон 25см.Чему равна площадь эт??го прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
1) 36-25=11 см -одна сторона прямоугольника 2) (25-11)÷2=7 см- вторая сторона прямоугольника. 3) 11×7=77 см в квадр.- пдощадь ответ: 77 см в квадрате
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