Периметр прямоугольника равен 144 см а ширина равна 18 см найдите площадь прямоугол??ника

Математика
Периметр прямоугольника равен 144 см а ширина равна 18 см найдите площадь прямоугол??ника
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Ответ(ы):
Гость:
P= (144+18)*2=324(см)
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