Периметр прямоугольника равен 30см. найдите его стороны если известно что площадь прямоугольника равна 56см в квадрате

Гость: Гость:

Пусть стороны равны a и b. Тогда P=2(a+b)=30 S=ab=56 a+b=15 a=15-b (15-b)b=56 15-b²=56 b²-15b+56=0 D=225-4*56=225-224=1 b=(15+1)/2=8; тогда a=15-8=7 или b=(15-1)/2=7; тогда a=15-7=8 Значит, стороны 7см и 8см