Периметр прямоугольника равен 52см ширина короче длинны на 6см найдите площадь прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника равен 52см ширина короче длинны на 6см найдите площадь прямоугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+6=52:2 2x=24 x=12 см и 18 см S=a*b S=12*18=216 см² Удачи
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