Периметр прямоугольника равен 52см ширина короче длинны на 6см найдите площадь прямоугольника

Математика
Периметр прямоугольника равен 52см ширина короче длинны на 6см найдите площадь прямоугольника
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x+6=52:2 2x=24 x=12 см и 18 см S=a*b S=12*18=216 см² Удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Свеча находится на расстоянии 20 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 5 см. На каком расстоянии от линзы будет находиться изображение свеч...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста!!!))
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ СРОЧНО номер 8,10,11,13 остальные знаю как решать
Ответить
Математика
Сравни. 19мм*2см 9ц*90кг 910кг *9ц1кг 3ц 50кг*350кг 15см*150мм 47см*4дм7см
Ответить
Математика
18:(-x)=0,6?Решите ПЛЕС
Ответить