Помогите решить задачу. На склад привезли 4560 кг муки в мешках,по 80 кг в каждом , и 3840 кг крупы по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой , чем с мукой?

Математика

Помогите решить задачу. На склад привезли 4560 кг муки в мешках,по 80 кг в каждом , и 3840 кг крупы по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой , чем с мукой?

Автор: Гость