Помогите решить задачу. На склад привезли 4560 кг муки в мешках,по 80 кг в каждом , и 3840 кг крупы по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой , чем с мукой?
Математика
Помогите решить задачу. На склад привезли 4560 кг муки в мешках,по 80 кг в каждом , и 3840 кг крупы по 60 кг в каждом. На сколько больше привезли мешков с крупой , чем с мукой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4560 : 80 = 57 (м) - с мукой3840 : 60 = 64 (м) - с крупой64 больше , чем 57 64 - 57 = 7 (м)Ответ: на 7 мешков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Другие предметы
Математика