Шоссе огороженого от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. сколько столбов пошло на его установку, если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга?
Математика
Шоссе огороженого от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. сколько столбов пошло на его установку, если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга?
Ответ(ы) на вопрос:
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120:2.4=50 и ещё 1 .итого51 столб
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