Шоссе огороженого от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. сколько столбов пошло на его установку, если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга?

Математика

Шоссе огороженого от крутого обрыва отбойным брусом длиной 120 м. сколько столбов пошло на его установку, если они были установлены на расстоянии 2,4 м друг от друга?

Автор: Гость