Велосипедист движется со скоростью 12 км/ч в течение 15 мин. Какую работу совершил в??лосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98 Н?

Физика

Велосипедист движется со скоростью 12 км/ч в течение 15 мин. Какую работу совершил в??лосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98 Н?

Автор: Гость