Велосипедист движется со скоростью 12 км/ч в течение 15 мин. Какую работу совершил в??лосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98 Н?

Физика
Велосипедист движется со скоростью 12 км/ч в течение 15 мин. Какую работу совершил в??лосипедист на этом отрезке пути, если сила сопротивления движению 98 Н?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно подставить формулу,ничего трудного. Почитайте ваш параграф.Время - t,скорость - v,сила сопротивления - F
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