Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет ему п??сьмо, (4-5 предложений)
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Напишите письмо директору школы, типо он уехал в другой город а ученик пишет ему п??сьмо, (4-5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуйте, УВ.(Ф.И.О директора).Я (твоё Ф.И.О), ученик(ца) (номер школы), хочу предупредить Вас,что меня не будет в школе по (например по семейным обстоятельставм).
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