Периметр прямоугольного участка 296 м, а длина - 96 м. Найди площадь участка.

Математика
Периметр прямоугольного участка 296 м, а длина - 96 м. Найди площадь участка.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 296-(96+96)÷2=52 м ширина участка 2)96×52=4992 м² Площадь участка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С развернутым ответом!
Ответить
Математика
Решите пожалуйста 882•41+2719+(4264-195)•7=? по действиям
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить срочно☹️
Ответить
Математика
Шестую часть дна бессейна прямоугольной формы длиной 30м. и ширеной 6м выложили облицовочной плиткой сколько квадратных метров площади дна бассейна...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с 12 номером
Ответить