Периметр прямоугольного участка 296 м, а длина - 96 м. Найди площадь участка.
Математика
Периметр прямоугольного участка 296 м, а длина - 96 м. Найди площадь участка.
Ответ(ы) на вопрос:
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1) 296-(96+96)÷2=52 м ширина участка 2)96×52=4992 м² Площадь участка
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