Шестую часть дна бессейна прямоугольной формы длиной 30м. и ширеной 6м выложили облицовочной плиткой сколько квадратных метров площади дна бассейна осталось выложить облицовочной плиткой
Математика
Шестую часть дна бессейна прямоугольной формы длиной 30м. и ширеной 6м выложили облицовочной плиткой сколько квадратных метров площади дна бассейна осталось выложить облицовочной плиткой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь бассейна = 30*6=180 м кв. 180:6 = 30 м кв выложили 180 - 30 =150 м кв. осталось выложить Ответ: 150 м.кв.
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