Срочно надо !! Умоляю , прошу сделайте и с решением! 1) упростите выражение и назовите коэффициент :1) 6*(-3x)*(-6x) 2) 4/5c*4.5d*2 3)-7*3a*(-6b)*(-10) 4) 5/11a*11/14 y*16z 2) решите уравнения 1) 2/3*( x+3)+3/4 (x-1)=14 2) 5...

Гость: Гость:

1)6*(-3х)*(-6х) = 108 х² (коэф-т 108) 4/5c*4.5d*2 = 7,2 сd (коэф. 7,2) -7*3a*(-6b)*(-10) = -1260ab (коэф-т -1260) 5/11a*11/14 y*16z =40/7 ay (коэф-т 40/7) 2) 2/3 * (х+3) + 3/4 (х-1)= 14 (умножим обе части ур-я на 12 8(х+3) + 9(х - 1 ) = 168 8х + 24 + 9х - 9 = 168 17х = 153 х = 9 5/6 *(х +3) + 1/4 (х - 1) =12 (*12) 10(х +3) + 3( х - 1) = 144 13х = 117 х = 9 3) подставляем - 3 вместо х (в - 2)*(-3) =18 в - 2 = -6 в = -4 Тоже самое с 1 и 9. х= 1, в = 20; х = 9, в = 4