Катер проплыл 60км по течению 3ч против течения 5ч.Найдите скорость катера в стояче?? воде.
Математика
Катер проплыл 60км по течению 3ч против течения 5ч.Найдите скорость катера в стояче?? воде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20км/чпо течению. 60:5=12км/ч-против течения 20-12=8км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В магазин привезли по 8 рулонов шёлка, шерсти и ситца. В одном рулоне шёлка 7 м,шерсти 12 м , а ситца 15 м.Сколько метров ткани привезли в магазин?
Русский язык
Выпишите слова, в которых все согласные звонкие: Выпуклые и прищуренные глаза его прикрывали тёмные и сморщенные веки.