Катер проплыл 60км по течению 3ч против течения 5ч.Найдите скорость катера в стояче?? воде.

Математика
Катер проплыл 60км по течению 3ч против течения 5ч.Найдите скорость катера в стояче?? воде.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20км/чпо течению. 60:5=12км/ч-против течения 20-12=8км/ч
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