Выпишите слова, в которых все согласные звонкие: Выпуклые и прищуренные глаза его прикрывали тёмные и сморщенные веки.

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Выпишите слова, в которых все согласные звонкие: Выпуклые и прищуренные глаза его прикрывали тёмные и сморщенные веки.
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Гость:
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