Письмо другу 10 предложений с обращением(главное было 10 обращений,а предложений сколько хотите).

Гость: Гость:

Милый мой друг, здравствуй! Как давно я не писал тебе, мой дорогой товарищ, писем. Позволь же мне исправиться и приступить к моему повествованию. Помнишь ли ты, дружочек, то сухое дерево с раскидистыми ветвями, сразу за моим домом? Помнишь ли ты, как мы мастерили с тобой скворечник? Так вот, у нас появились новые пернатые соседи. Без устали птахи таскают в свой домик прутики и травинки. А помнишь, дорогой мой, как мы собирали и засушивали листья? Я сегодня наткнулся на кленовый лист, оставленный меж страниц книги. Алеша-Алеша, это была самая приятная находка за последнее время. Как ты поживаешь?Брат мой по каверзам, мне очень не хватает твоего общества. Душа моя, когда же ты навестишь меня? Скажи, к какому дню испечь твой любимый клюквенный пирог? Прилагаю к письму кленовый лист и немного завидую ему. Он увидит тебя раньше меня. Приезжай к нам скорее, дружочек. Искренне твой, Сергей Сергеевич Паратов.