В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, AB=10, sin B=0,6. Найдите высоту CH, пожалуйста. :-)

Математика
В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, AB=10, sin B=0,6. Найдите высоту CH, пожалуйста. :-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)АС=АВ*sinB=10*0,6=6  2) По теореме пифагора  ВС^2=АВ^2-AC^2 ВС^2=100-36 ВС^2=64  ВС=8  3)BH=ВС^2/АВ=64/100=16/25 4)AH=AC^2/AB=36/100=9/25  5)СH=корень из 16/25*9/25=корень из 144 /25=12/25=0,48 ОТВЕТ:CH=0,48
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