В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, AB=10, sin B=0,6. Найдите высоту CH, пожалуйста. :-)

Гость: Гость:

1)АС=АВ*sinB=10*0,6=6 2) По теореме пифагора ВС^2=АВ^2-AC^2 ВС^2=100-36 ВС^2=64 ВС=8 3)BH=ВС^2/АВ=64/100=16/25 4)AH=AC^2/AB=36/100=9/25 5)СH=корень из 16/25*9/25=корень из 144 /25=12/25=0,48 ОТВЕТ:CH=0,48