Найдите в рассказе золотой петух Куприн эпитеты и переносные значения

Гость: Гость:

Переносное значение, например: Куприн пишет: "..почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо". Вот это самое "Нежнейшее пианиссимо" - это очень тихо (тише чем пианино). А эпитеты, например: чудесная, солнечный песок, горячий песок, пахучие,вкусные травы, бесконечных, бурных, сияющих и тд.