Найдите в рассказе золотой петух Куприн эпитеты и переносные значения
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Найдите в рассказе золотой петух Куприн эпитеты и переносные значения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносное значение, например: Куприн пишет: "..почти за пределами слуха, я улавливаю нежнейшее пианиссимо". Вот это самое "Нежнейшее пианиссимо" - это очень тихо (тише чем пианино). А эпитеты, например: чудесная, солнечный песок, горячий песок, пахучие,вкусные травы, бесконечных, бурных, сияющих и тд.
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